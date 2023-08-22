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В Совбезе РФ заявили о прозападных проектах в российском образовании

Секретарь Совбеза Патрушев: США навязывают прозападные проекты в образовании РФ

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев США заявил, что США «навязывают» реализацию прозападных проектов в образовании и искусстве в России в рамках психологической войны. Соответствующее заявление было сделано им в Магадане на совещании по безопасности Дальнего Востока, передает ТАСС.

«Участились попытки инспирирования сепаратистских настроений, разжигания межнациональной розни, распространения чуждых нашей культуре прозападных ценностных и моральных установок, включая индивидуализм, вседозволенность, культ насилия и чрезмерного потребления, безнравственность», — заявил он.

По словам чиновника, для противостояния этому воздействию необходимо «поставить надежный заслон распространению ... продукции экстремистского содержания, пропаганде насилия и межнациональной нетерпимости», а также укрепить гражданское единство и обеспечить «неприятие гражданами навязываемых извне деструктивных идей, стереотипов и моделей поведения».

До этого в Бурятии было подписано соглашение о создании консорциума «Буддийское образование».

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

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