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Трамп договорился об освобождении под залог по делу о вмешательстве в выборы

CNN: Трампа отпустят под залог по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии

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Sam Wolfe/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп договорился об освобождении под залог по уголовному делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Об этом сообщает телеканал CNN.со ссылкой на документы суда.

По информации телекомпании, договоренность была достигнута после явки Трампа в суд и встречи его адвокатов с представителями офиса окружного прокурора округа Фултон в понедельник. По условиям договора, бывший американский президент должен будет внести $200 тысяч. Он может внести сумму наличными или через поручительство.

Отмечается, что Трамп по-прежнему должен будет явиться в суд.

До этого сенатор-республиканец от штата Луизиана Билл Кэссиди говорил, что кандидат в президенты США Трамп должен выйти из президентской гонки. Кэссиди полагает, что Дональд Трамп проиграет Джо Байдену, ссылаясь на результаты опросов.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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