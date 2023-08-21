«Пятерка» БРИКС проведет встречу с лидерами более 50 стран мира

Руководители стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) проведут встречу с лидерами свыше 50 государств и международных организаций, передает пресс-служба Кремля.

В пресс-службе заявили, что лидеры «пятерки» проведут заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», на которое приглашены руководители более 50 стран мира и главы исполнительных структур региональных организаций. Это заседание состоится в ходе саммита БРИКС, который пройдет 22-24 августа в Йоханнесбурге.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ранее в МИД ЮАР рассказали, сколько глав государств примут участие в саммите БРИКС 22-24 августа.

По данным газеты Financial Times, одной из главных тем предстоящего саммита БРИКС станет крупнейшее за последние 10 лет расширение организации. Как рассказал один из представителей делегации Пекина, в случае успешного принятия новых членов, в распоряжении клуба окажется доля мирового ВВП, сравнимая по объемам с «Большой семеркой».

Ранее Путин объяснил отказ от поездки на саммит БРИКС.