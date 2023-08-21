В Германии не ощущают давления из-за дискуссии вокруг поставок Taurus

Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что в Германии не ощущают давления из-за дискуссии вокруг поставок ракет Taurus Украине после решения Нидерландов и Дании передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители F-16. Его слова приводит ТАСС.

«Мы никогда не комментировали поставки других стран, также не испытываем давления», — сказал Хебештрайт, комментируя предположение, что передача истребителей Украине может поспособствовать отправке дальнобойных ракет Taurus.

Политик подчеркнул, что в настоящий момент новой информации по этому поводу нет, сообщив также, что Берлин пока не может сообщить, будет ли содействовать обучению украинских пилотов.

В начале июля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву оружие дальнего действия, которое может быть использовано для атак по российской территории. По его словам, Германия в этом плане придерживается той же политики, что и США. Украина официально запросила у ФРГ крылатые ракеты Taurus еще в конце мая. К августу призывов к поставкам Киеву дальнобойных ракет стало все больше, в основном со стороны представителей партий из правящей коалиции — коллег Шольца из Социал-демократической партии и их партнеров из Свободной демократической партии. 11 августа в немецких СМИ появилась информация о том, что Германия может поставить Украине ракеты Taurus после того, как добьется ограничения их дальности, чтобы не допустить атак по территории России.

Ранее стало известно, что свыше 50% немцев выступают против поставок на Украину ракет Taurus.