Эрдоган не назвал срок рассмотрения заявки Швеции на вступление в НАТО

Анкара пока не знает, как долго турецкий парламент будет рассматривать заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам по возвращении из Венгрии, передает РИА Новости.

Протоколы о вступлении Швеции в НАТО направлены в Великое национальное собрание Турции, которое может быстро принять решение по данному вопросу, но Швеция должна оставаться «верной своим обещаниям», отметил Эрдоган.

«Мы не знаем, как долго этот вопрос будет обсуждаться в нашем парламенте и комиссиях и сколько времени это займет», — сказал он, подчеркнув, что в первую очередь Швеции нужно защитить улицы Стокгольма. Если нападения на священные ценности продолжатся, то «пусть не обижаются», заключил турецкий лидер.

Ранее турецкая газета Yeni Şafak писала, что Швеция экстрадировала в Турцию только четырех из 70 подозреваемых в терроризме.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.