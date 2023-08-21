Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эрдоган не назвал срок рассмотрения заявки Швеции на вступление в НАТО

Эрдоган заявил, что сроки ратификации вступления Швеции в НАТО пока неизвестны

close
100%
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Анкара пока не знает, как долго турецкий парламент будет рассматривать заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам по возвращении из Венгрии, передает РИА Новости.

Протоколы о вступлении Швеции в НАТО направлены в Великое национальное собрание Турции, которое может быстро принять решение по данному вопросу, но Швеция должна оставаться «верной своим обещаниям», отметил Эрдоган.

«Мы не знаем, как долго этот вопрос будет обсуждаться в нашем парламенте и комиссиях и сколько времени это займет», — сказал он, подчеркнув, что в первую очередь Швеции нужно защитить улицы Стокгольма. Если нападения на священные ценности продолжатся, то «пусть не обижаются», заключил турецкий лидер.

Ранее турецкая газета Yeni Şafak писала, что Швеция экстрадировала в Турцию только четырех из 70 подозреваемых в терроризме.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях