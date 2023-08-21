В США заявили, что Трамп должен выйти из президентской гонки

Сенатор-республиканец от штата Луизиана Билл Кэссиди заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп должен выйти из президентской гонки. Соответствующее заявление политик сделал в эфире телеканала CNN.

Исходя из опросов, Кэссиди полагает, что Дональд Трамп проиграет Джо Байдену. Однако решение о выходе из президентской гонки может принять только Трамп, подчеркнул сенатор.

«Я думаю, что Джо Байдена нужно заменить, но я не думаю, что американцы будут голосовать за того, кто был осужден», — заявил Кэссиди в эфире CNN.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует участвовать в дебатах претендентов на выдвижение в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии. Отмечается, что во время телевизионного спарринга участников республиканских праймериз Трамп собирается дать сольное интервью популярному журналисту Такеру Карлсону.

Ранее стало известно, что в США ищут альтернативу Дональду Трампу на праймериз.