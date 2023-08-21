Лавров заявил, что перед БРИКС не стоит цель подменить многосторонние механизмы

Межгосударственное объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) не собирается становиться «новым коллективным гегемоном». Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для южноафриканского журнала «Убунту», опубликованной на сайте МИД РФ.

«Перед нами не стоит цели подменить имеющиеся многосторонние механизмы, тем более превратиться в нового «коллективного гегемона». Наоборот, члены «пятерки» последовательно выступают за создание условий для развития всех государств, что исключает блоковую логику «холодной войны» и геополитические игры с «нулевой суммой». БРИКС стремится предложить инклюзивные решения, основанные на коллективном подходе», — пишет Лавров в преддверии саммита БРИКС.

Глава МИД РФ отмечает, что в мире происходят «тектонические сдвиги», а доминирование одной страны или даже небольшой группы государств уходит, «рождается более справедливый многополярный миропорядок».

По его словам, новые центры экономического роста и принятия глобально значимых политических решений в Евразии, АТР, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке руководствуются собственными интересами и ставят во главу угла национальный суверенитет, в результате они добиваются значительных успехов в самых разных областях.

Он добавил, что попытки западных стран повернуть эту тенденцию вспять «имеют прямо противоположный эффект».

Саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Как писала газета Financial Times, лидеры БРИКС на саммите поговорят о росте расчетов в национальных валютах.

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