В АТЭС уличили Запад в навязывании своей позиции участникам форума

Запад стремится навязать Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (АТЭС) геополитические темы, выходящие за рамки мандата группы, отрицательно влияя на повестку форума. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев.

По словам дипломата, Российская Федерация продолжает рассматривать в АТЭС ведущий форум для экономического взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, важный инструмент по созданию благоприятной торгово-инвестиционной среды и стимулирования инновационного прогресса.

Посол добавил, что большинство стран не принимают «конъюнктурные притязания» Запада.

Страны-члены АТЭС, которые дружественно относятся к России, выступают за твердое следование базовым принципам и правилам функционирования организации, — придерживаясь консенсуса и фокусируясь на задачах экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил Бердыев.

Также Бердыев заявил, что в АТЭС беспокоятся насчет применения Западом антирыночных мер в отношении России.

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