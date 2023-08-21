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Посол РФ заявил, что США не выполнили обещания по доступу делегаций на АТЭС

Посол Бердыев: США дезавуировали обещания по равному доступу делегаций на АТЭС

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США на примере России дезавуировали данные членам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обещания обеспечивать равный доступ всех делегаций на мероприятия группы. Такое заявление РИА Новости сделал посол по особым поручениям, старшее лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев.

«К сожалению, американцы <…> в очередной раз своими действиями полностью дезавуировали данные обещания», — отметил дипломат.

Он уточнил, что это касается как организации рабочих процессов объединения, так и содержания повестки на 2023 год. По словам Бердыева, в рамках очередной серии встреч старших должностных лиц форума АТЭС профильные заседания не имели возможности посетить представители нескольких российских ведомств.

Посол обратил внимание, что делегаты не получили визы, либо разрешения на въезд им выдали во время или после основных заседаний.

Ранее в АТЭС выразили беспокойство насчет применения Западом антирыночных мер в отношении РФ.

Ранее США заявили о намерении работать с РФ для ее «надлежащего участия» в саммите АТЭС.

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