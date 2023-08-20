Грызлов предупредил об ответе России в случае атаки на Белоруссию

Посол РФ в Минске Борис Грызлов заявил в интервью белорусскому телеканалу СТВ, что в случае нападения третьей стороны на Белоруссию Москва будет рассматривать это как нападение на Россию и ответ будет всеми возможными средствами вооружения.

Он напомнил слова президента России Владимира Путина о Союзном государстве, что в случае нападения на территорию Белоруссии Кремль будет считать это нападением на Россию.

«Военная доктрина Российской Федерации предполагает в этом случае ответ всеми нашими возможными средствами вооружения», — сказал Грызлов.

До этого Грызлов сообщил, что белорусский экспорт в РФ за 2022 год стал рекордным и увеличился более чем на 40%. Так Минск смог компенсировать потери от закрытия европейских рынков.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.