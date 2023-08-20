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В Стамбуле призвали горожан экономить воду из-за угрозы засухи

Мэр Стамбула Имамоглу призвал жителей города к экономии воды из-за угрозы засухи

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Emrah Gurel/AP

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу в соцсети X («икс», ранее Twitter) призвал жителей города к экономии воды из-за угрозы засухи.

Он сообщил, что, по данным синоптиков, на следующей неделе в Стамбуле осадков не ожидается.

«Призываю всех наших граждан быть более внимательными при потреблении воды и к ее экономии. Наш город и страна сталкиваются с угрозой засухи», — написал мэр.

В мэрии сообщили, что запасы воды в водохранилищах города по состоянию на воскресенье снизились до 32,38% от нормы из-за засушливого лета. Это наименьший показатель за последние девять лет.

Синоптики прогнозируют, что на будущей неделе средняя температура в Стамбуле будет превышать 30 °C.

16 августа сообщалось, что в Стамбуле впервые с 2014 года уровень наполненности водохранилищ опустился до низких показателей.

Ранее в Турции сообщили о рекордном повышении температуры воздуха.

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