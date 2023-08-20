Шольц ушел от ответа на вопрос о намерении Запада вторгнуться в Нигер

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц не стал прямо отвечать на вопрос о том, планируют ли государства Запада вторгаться в Нигер, где произошел военный переворот, ограничившись словами о поддержке усилий Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Африканского союза, направленных на восстановление демократического порядка в Нигере. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, очень важным является то, что страны ЭКОВАС, государства Западной Африки, а также Африканский союз четко заявили об осуждении этого военного переворота.

Он подчеркнул, что считает верным по принятым санкциям против Нигера, а также требований о том, чтобы мятежники ушли, а демократически избранный президент смог продолжить свою работу.

Он добавил, что ведущая роль в разрешении ситуации в Нигере принадлежит ЭКОВАС и Африканскому союзу, а Европа поддерживает их усилия.

До этого стало известно, что делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) покидает Нигер.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.