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Глава Татарстана Минниханов прибыл в Венгрию

Глава Татарстана Минниханов встретился с премьером Венгрии Орбаном

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил в Telegram-канале о своем прибытии в Венгрию и встрече с премьер-министром Виктором Орбаном.

«Поговорили с господином премьером о том, какой вклад вносит Татарстан в укрепление российско-венгерских отношений», — сказано в сообщении Минниханова.

Глава Татарстана также отметил, что 20 августа в Венгрии отмечается день образования.

Как передает Hirado, Орбан примет участие в «дипломатической операции», в рамках которой он проведет 15 двусторонних встреч за 72 часа с политиками стран мира. В их числе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

До этого глава Министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто анонсировал визит президентов Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана, Боснии и Герцеговины, а также экс-премьеров Чехии, Австрии и Словении в Будапешт на выходных, 19–20 августа. По его ловам, собравшиеся обсудят энергетическую безопасность, специальную военную операцию России на Украине и борьбу с незаконной миграцией.

Ранее РФ и Венгрия подписали соглашение о строительстве АЭС «Пакш-2».

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