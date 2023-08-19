В Анкаре рассказали о подготовке встречи Эрдогана с Асадом

Турция и Сирия продолжают диалог по встрече лидеров двух государств Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада, заявил главный советник турецкого лидера Акиф Чагатай Кылыч, передает Hurriyet. По его словам, переговоры вряд ли пройдут в ближнесрочной преспективе.

«Такая встреча [Эрдогана и Асада] в обозримом будущем не планируется, но работы по ее организации проводятся», — сказал Кылыч в эфире телеканала CNN Turk.

Турецкая и сирийская стороны высказывали готовность к встрече на высшем уровне с весны. В частности, в Анкаре не исключали организации переговоров Эрдогана и Асада в течение 2023 года. В начале июля специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев допустил, что встреча президентов Турции и Сирии может пройти в присутствии российского коллеги Владимира Путина после окончания работы над дорожной картой по урегулированию сирийско-турецких отношений.

Ранее Асад отказался встречаться с Эрдоганом на его условиях.