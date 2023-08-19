Политолог назвал причину мятежа в Нигере

Политолог Вава Мандимбисуа Ракутуаривундзи из Мадагаскара заявил, что мятеж в Нигере был вызван желанием населения избавиться от французского господства. Его слова приводят «Известия».

«Нигер полон желания освободиться от французского засилья», — заявил эксперт.

Ракутуаривундзи отметил, что именно такого мнения придерживается большинство.

Политолог добавил, что малагасийцы (жители Мадагаскара) тоже имеют подобные устремления и солидарны с протестующими нигерцами.

«Настало время избавиться от Франции. Мадагаскару надо последовать их примеру, чтобы обеспечить устойчивое развитие страны», — резюмировал он.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

28 июля бывший глава президентской гвардии генерал Абдурахман Тчиани объявил себя главой Нацкомитета по спасению родины от лица военных, совершивших переворот.

Ранее в Нигере предрекли конец демократии в Африке.