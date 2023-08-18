ООН направила спецпредставителя в Нигер

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что спецпредставитель ООН по Западной Африке и Сахелю Леонардо Сантош Симао отправился в Нигер для обсуждения с захватившими власть военными перспектив урегулирования кризиса в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, прибытие спецпредставителя организации в Нигер ожидается в ближайшее время. Симао должен встретиться с Национальным советом спасения родины, а также будет находиться в контакте с представителями ЭКОВАС и другими заинтересованными сторонами для скорейшего и мирного урегулирования.

До этого комиссар по вопросам мира и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки Абдель Фатау Мусах заявил, что точная дата вмешательства организации в ситуацию в Нигере определена, но не будет разглашаться.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.