Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ООН направила спецпредставителя в Нигер

ООН направила своего спецпредставителя в Нигер на переговоры с мятежниками

close
100%
Shutterstock

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что спецпредставитель ООН по Западной Африке и Сахелю Леонардо Сантош Симао отправился в Нигер для обсуждения с захватившими власть военными перспектив урегулирования кризиса в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, прибытие спецпредставителя организации в Нигер ожидается в ближайшее время. Симао должен встретиться с Национальным советом спасения родины, а также будет находиться в контакте с представителями ЭКОВАС и другими заинтересованными сторонами для скорейшего и мирного урегулирования.

До этого комиссар по вопросам мира и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки Абдель Фатау Мусах заявил, что точная дата вмешательства организации в ситуацию в Нигере определена, но не будет разглашаться.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.

Все новости на тему:
Переворот в Нигере
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях