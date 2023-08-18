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Зеленский анонсировал принятие «важных для Украины» мер

Зеленский пообещал принятие важных для Украины мер на следующей неделе

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Украины в ходе обращения в своем Telegram-канале анонсировал принятие «важных для Украины» мер на следующей неделе.

«Следующая неделя – это время важных для Украины мер», — заявил украинский лидер, подчеркивая, что власти страны «ни дня подготовки не потеряют».

По его словам, меры готовятся совместно с ЕС.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского к текущему моменту поддержали 63 страны. Он также сказал, что число «присоединившихся» стран увеличивается каждую неделю.

До этого редактор The Telegraph Кон Кафлин выразил мнение, что европейская солидарность в вопросе о помощи Украине может быть расколота из-за того, что ряд стран ЕС предпочитают торговлю с Россией солидарности с Киевом.

В ноябре 2022 года Зеленский представил свою «формулу мира», состоящую из десяти пунктов. В числе его требований оказались вывод российских войск с территории Украины, освобождение всех пленных и депортированных граждан, соблюдение Устава ООН, противодействие экоциду и другое.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

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