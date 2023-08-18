Власти ЮАР пригласили более 60 стран на саммит БРИКС

Южно-Африканская Республика (ЮАР) пригласила политиков более 60 стран на предстоящий в Йоханнесбурге саммита БРИКС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на диписточник.

«Для дискуссий в рамках саммита приглашены более 60 стран», — уточнил он.

По словам источника, приглашение получили как страны Африки, так и другие государства, которые подали заявки в БРИКС. Он отметил, что в повестке дня саммита — предметные дискуссии по диалогу с государствами Глобального Юга.

Саммит БРИКС пройдет 22–24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Ожидается, что на нем обсудят вопрос расширения организации, заявки на вступления в которую уже направили свыше 20 стран.

В начале августа в ЮАР рассказали об ожиданиях от саммита БРИКС. Советник президента африканской республики по кибербезопасности Джозеф Пу, выразил надежду на успех мероприятия.

Ранее Кремль раскрыл формат участия России в саммите БРИКС.