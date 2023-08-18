В Белоруссии заявили, что прикрывают Россию от удара НАТО

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что его страна обеспечивает Российской Федерации надежный заслон от удара со стороны войск НАТО. Такое заявление он сделал на пленарном заседании II Международного антифашистского конгресса. Его слова приводит БелТА.

«Сегодня в авангарде борьбы с неонацизмом находится братская нам Россия, которая проводит специальную военную операцию в Украине. Беларусь обеспечивает ей надежный заслон на своей территории от удара со стороны натовских войск в спину. Для нас сегодня это является важнейшим направлением», — сказал Хренин.

Он подчеркнул, что в мире происходит эскалация военных приготовлений и поощрение вовлечения новых страд в орбиту неофашизма, предложив создать Единый международный антифашистский фронт.

15 августа Виктор Хренин на XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что возможность прямого военного столкновения с НАТО становится «весьма очевидной». Он отметил, что Запад занимается интенсивными военными приготовлениями, в которые вкладывает «огромные деньги». Глава ведомства пояснил, что в капиталистическом мире замораживать свои активы в оружие и армию никто не собирается.

Ранее Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным накануне СВО.