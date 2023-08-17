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Лукашенко рассказал о разговоре с Путиным накануне СВО

Лукашенко рассказал о просьбе Путина прикрыть его накануне СВО на Украине

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что правительство Российской Федерации не предупреждало заранее Минск о планах начать специальную военную операцию на территории Украины. Об этом он рассказал в интервью украинской журналистке Диане Панченко, которое опубликовано на ее YouTube-канале.

По его словам, у него не было разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в канун начала СВО. Лукашенко поклялся журналистке, что такого не было.

Лукашенко подчеркнул, что за несколько дней или за сутки до 24 февраля 2022 года он встречался с Путиным, который попросил у него: «Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация: если не дай Бог, что случится – мы же союзники – ты прикрой меня, пожалуйста». 

До этого Лукашенко заявил, что отдельные подразделения ВС РФ пересекали границу Белоруссии с Украиной после начала СВО. 

Ранее замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что боевой потенциал Вооруженных сил Белоруссии сдерживает Украину.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.

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