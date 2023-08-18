Во время мероприятия одного из кандидатов в президенты Эквадора прозвучали выстрелы

Во время мероприятия одного из кандидатов в президенты Эквадора Даниэля Нобоа прозвучали выстрелы, он не пострадал, пишет газета El Universo.

По данным издания, звуки перестрелки раздались во время мероприятия по закрытию предвыборной кампании кандидата в президенты от альянса Национального демократического действия Даниэля Нобоа в центре города Дуран.

Охрана эвакуировала политика, на котором был пуленепробиваемый жилет. По словам Нобоа, он ранее получал угрозы в свой адрес.

По данным местной полиции, стрельба рядом с кортежем кандидата в президенты не была покушением.

Ранее в Эквадоре было реализовано несколько покушений на кандидатов в президенты. Также неизвестный напал на кандидата в депутаты ассамблеи Эквадора.

Согласно данным опроса Click Report, в президентской кампании лидирует ставленница экс-президента Корреа Луиса Гонсалес — за нее готовы голосовать 29,3% избирателей, Вильявисенсио шел пятым с рейтингом в 7,5%.

Ранее в Эквадоре все тюрьмы перевели на усиленный режим.