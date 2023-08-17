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Кадыров призвал мусульманские страны остановить «прислужников сатаны»

Глава Чечни Кадыров упрекнул исламские страны в игнорировании сожжений Корана

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Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров упрекнул мусульманские страны в игнорировании осквернений Корана. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале политика.

«Лишь Россия противостоит агрессивной атеистической колониальной политике Запада и Европы, которая проявила свою истинную сущность на Украине», — подчеркнул он.

По словам Кадырова, необходимо дать отпор «прислужникам сатаны» сегодня, потому что иначе «завтра они будут в наших мечетях» и внушат детям, что «молиться — это не модно», а народы превратят «в безликую массу потребителей».

«Я призываю лидеров исламских государств проснуться и сделать все возможное, чтобы защитить нашу религию от любых преступных посягательств», — резюмировал свое обращение Кадыров.

До этого в Швеции согласовали акцию со сжиганием Корана у посольства Ирана. Как пишет ТАСС, ее организовывает иракский иммигрант Салван Наджем, ранее уже проводивший в Стокгольме несколько шествий с сожжением Корана.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.

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