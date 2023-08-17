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В Крыму ответили на призыв Саркози провести референдум

Сенатор Цеков призвал Запад угомониться после слов Саркози о референдуме

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Член Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что Запад в любом случае не признает результатов референдума в Крыму и призвал недружественные страны угомониться. Об этом он заявил в беседе с НСН.

«Заявление Саркози, конечно, лучше, чем заявлений многих других руководителей европейских государств, но у нас уже был легитимный референдум. Есть те, кто признает совершенно правильным нахождение Крыма в составе России, но, как правило, это отставные руководители. Когда они у власти, они говорят совершенно другое», — сказал Цеков.

Сенатор напомнил, что факт независимости Косово был признан безо всякого референдума. После подобного шага Западу следует угомониться, подчеркнул политик, обвинив его в двойных стандартах.

Бывший президент Франции Николя Саркози счел иллюзией идею возврата Крыма Украине, поскольку большая часть населения полуострова осознает себя русскими.

Саркози полагает, что для утверждения нынешнего положения дел необходим неоспоримый референдум, организованный под контролем международного сообщества.

Ранее в Крыму прокомментировали идею Саркози о новом референдуме.

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