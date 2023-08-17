Турция выразила готовность гарантировать проход через проливы судам с зерном

Турция готова гарантировать проход через проливы Босфор и Дарданеллы сухогрузам с сельхозпродукцией из Украины. Об этом сообщает телеканал Haber Global, ссылаясь на источники в министерстве национальной обороны республики.

В ведомстве пояснили, что ни одно судно пока не отправилось из Украины.

«Но если оно прибудет, то будет пропущено через проливы», — уточнили в министерстве.

Накануне чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Алексей Ерхов напомнил об условиях возобновления зерновой сделки.

Дипломат подчеркнул, что Россия всегда готова к диалогу с турецкими партнерами, в том числе и по этому вопросу. Он также заявил о проработке альтернативы зерновой сделки для доставки зерна в Африку и другие нуждающиеся страны.

16 августа стало известно, что переговоры Анкары и Вашингтона по альтернативам черноморской зерновой инициативы пока не дали конкретного результата и будут продолжены.

Ранее из порта Одессы вышло первое с момента окончания зерновой сделки судно