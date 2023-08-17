В США заявили, что контрнаступление Украины захлебывается

После трех месяцев контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) без признаков значимого прорыва складывается впечатление, что боевые действия возвращаются в фазу противостояния на истощение. Об этом пишет обозреватель Politico Джейми Деттмер.

«У Украины сейчас мало времени, чтобы спланировать прорыв российских оборонительных рубежей, глубина которых в некоторых местах составляет 30 километров, а затем в полной мере воспользоваться любой серьезной брешью до того, как погода изменится через несколько месяцев. <…> На первой фазе контрнаступления были нанесены значительные потери в виде бронетехники, поставляемой с Запада, а вторая фаза использования пехоты … также не увенчалась значительным успехом», — говорится в материале.

Если в ближайшее время не произойдет значительных прорывов в обороне ВС РФ, Украине следует готовиться к весеннему этапу боевых действий, пишет Деттмер.

Подобное развитие событий может истощить терпение стран Запада, которые рассчитывали на успех контрнаступления, отмечает обозреватель.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на критику о медленном продвижении ВСУ в ходе контрнаступления. По его словам, подобные заявления являются проявлением «странного морального состояния» и «абсолютного непонимания войны и ее этапов».

Ранее в Вооруженных силах США призвали Зеленского заморозить конфликт на Украине.