Отставной офицер Вооруженных сил США Дэниел Дэвис высказал мнение, что Украина никогда не сможет победить Россию на поле боя, чтобы сохранить остатки территорий, Киеву следует заморозить конфликт.

По его словам, украинские Вооруженные силы столкнулись с большими потерями на фронте, а сформировать потенциал сродни тому, что был до контрнаступления, Киев уже не сможет. Офицер призвал смириться с такой реальностью.

«Наиболее разумным курсом сейчас является замораживание конфликта и начало переговоров о его прекращении», — написал Дэвис в статье для 19Fortyfive.

Военный также напомнил, что Соединенные Штаты вложил в Вооруженные силы Украины большие деньги. Офицер считает, что теперь необходимо признать, что такой масштабный уровень инвестиций не окупился.

В июне президент Украины Владимир Зеленский выступал против заморозки украинского конфликта.

«Мы никогда не согласимся на какую-либо форму замороженного конфликта», — сказал украинский лидер.

Также президент заявил, что его «формулу мира» по урегулированию конфликта на Украине поддерживают многие страны.

В ноябре 2022 года Зеленский в ходе выступления на саммите «Большой двадцатки» (G20) озвучил «формулу мира», состоящую из 10 пунктов. В частности, в документе говорится о восстановлении границ Украины в границах 1991 года, об обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», обеспечении ядерной, продовольственной и энергетической безопасности.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.