На экс-советника офиса Зеленского Арестовича написали заявление после слов о россиянах

На бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (включен в список террористов и экстремистов) написали заявление в Службу безопасности страны за его слова о том, что «расчеловечивание россиян» было самой большой ошибкой Киева. Об этом сообщают местные СМИ.

Арестович утверждал, что «расчеловечивание» позволило «среднему мобилизованному россиянину» получить отличную мотивацию сражаться.

По данным СМИ, пользователь Twitter Александр Нотевский увидел в высказывании Арестовича преступление, предусмотренное статьей УК Украины «Оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ».

Мужчина подал в СБУ заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении экс-советника президента Украины, фотографию документа он разместил в своем аккаунте в соцсети.

В июле Арестович заявлял, что пятую часть территории Украины стоит оставить Российской Федерации, чтобы остальная часть смогла вступить в НАТО.

24 февраля 2022 года Россия начала военную операцию на Украине. «Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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