Путин поручил подготовить предложения по продвижению в мире российских видеоигр

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по продвижению российских видеоигр на зарубежные рынки, в том числе стран БРИКС (Российская Федерация, Бразилия, Индия, Китайская Народная Республика, Южно-Африканская Республика). Соответствующее поручение дано по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России», передает «Кремль».

«Правительству совместно с акционерным обществом «Российский экспортный центр», автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» подготовить и представить предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр и применяемого в них российского ПО», — отмечается в перечне поручений.

Срок исполнения до 30 сентября текущего года.

До этого сообщалось, что в России резко упал спрос на разработчиков видеоигр. За первую половину 2023 года число вакансий разработчиков видеоигр в России снизилось на 38%.

Ранее президент России Владимир Путин назвал настоящую цель компьютерных игр.