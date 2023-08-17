Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин поручил подготовить предложения по продвижению в мире российских видеоигр

Путин поручил продвинуть российские видеоигры на рынок стран БРИКС

close
100%
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по продвижению российских видеоигр на зарубежные рынки, в том числе стран БРИКС (Российская Федерация, Бразилия, Индия, Китайская Народная Республика, Южно-Африканская Республика). Соответствующее поручение дано по итогам посещения выставки «Развитие креативной экономики в России», передает «Кремль».

«Правительству совместно с акционерным обществом «Российский экспортный центр», автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» подготовить и представить предложения по продвижению на иностранные рынки, в том числе в страны БРИКС, отечественных видеоигр и применяемого в них российского ПО», — отмечается в перечне поручений.

Срок исполнения до 30 сентября текущего года.

До этого сообщалось, что в России резко упал спрос на разработчиков видеоигр. За первую половину 2023 года число вакансий разработчиков видеоигр в России снизилось на 38%.

Ранее президент России Владимир Путин назвал настоящую цель компьютерных игр.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях