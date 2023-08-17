Конгрессвумен Грин заявила о провале антироссийских санкций США

Американская конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила о провале антироссийских санкций США и потребовала, чтобы Вашингтон прекратил оказывать финансовую помощь Украине. Об этом Грин, комментируя доклад швейцарского банка UBS о росте благосостояния России, написала на своей странице в социальной сети X (бывшей сети Twitter).

По словам конгрессвумен, США уже передали Киеву $113 млрд и продолжают ежемесячно отправлять на Украину $1 млрд. Кроме того, президент США Джо Байден намеревается выделить Украине еще $20 млрд.

Грин отметила, что санкции против России провалились. Россия становится лишь богаче, в то же время Америка беднеет на триллионы. Она призвала больше не выделять Киеву никаких денег.

Ранее сообщалось, что доклад швейцарского банка UBS свидетельствует о том, что Россия вошла в число немногих стран, чье финансовое благосостояние увеличилось в 2022 году, несмотря на общемировое падение. Согласно документу, финансовое благосостояние России выросло на 600 млрд долларов в 2022 году.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.