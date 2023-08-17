Москва потребовала от Вашингтона прекратить охоту за россиянами в третьих странах

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о требовании России к Соединенным Штатам прекратить охоту за россиянами в других странах и намерении вернуть на родину всех своих граждан, содержащихся в американских тюрьмах.

Дипломат отметил, что Россия всегда противодействовала подобной «охоте» со стороны Вашингтона за своими гражданами в третьих странах и требует прекращения этой практики. Он также отметил, что администрация США продолжает игнорировать интересы других государств и живет в своем собственном мире с собственными правилами.

Дипломат подчеркнул, что для Москвы скорейшее возвращение своих граждан из американских тюрем является абсолютным приоритетом, и считает неприемлемыми любые спекуляции на эту тему.

Сообщалось, что суд в США отменил назначенное на 31 июля вынесение приговора россиянину Владиславу Клюшину. Гражданина России признали виновным в преступном сговоре, мошенничестве с применением электронных средств и мошенничестве с ценными бумагами.

Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Владислав Клюшин, ожидающий в американской тюрьме определения меры наказания, отказался от сделки со следствием.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.