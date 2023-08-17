Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Москва потребовала от Вашингтона прекратить охоту за россиянами в третьих странах

Посол Антонов заявил, что Россия требует от США прекратить охоту за россиянами

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о требовании России к Соединенным Штатам прекратить охоту за россиянами в других странах и намерении вернуть на родину всех своих граждан, содержащихся в американских тюрьмах.

Дипломат отметил, что Россия всегда противодействовала подобной «охоте» со стороны Вашингтона за своими гражданами в третьих странах и требует прекращения этой практики. Он также отметил, что администрация США продолжает игнорировать интересы других государств и живет в своем собственном мире с собственными правилами.

Дипломат подчеркнул, что для Москвы скорейшее возвращение своих граждан из американских тюрем является абсолютным приоритетом, и считает неприемлемыми любые спекуляции на эту тему.

Сообщалось, что суд в США отменил назначенное на 31 июля вынесение приговора россиянину Владиславу Клюшину. Гражданина России признали виновным в преступном сговоре, мошенничестве с применением электронных средств и мошенничестве с ценными бумагами.

Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что Владислав Клюшин, ожидающий в американской тюрьме определения меры наказания, отказался от сделки со следствием.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях