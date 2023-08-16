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На Украине заявили, что добиваются приглашения на саммит G20

Замглавы МИД Украины Точицкий: Киев добивается приглашения на саммит G20

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Aijaz Rahi/AP

Украинские власти вместе с партнерами добиваются приглашения на саммит G20, где будут обсуждаться экономические вопросы. Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Николай Точицкий, передает издание «Европейская правда».

«Мы и партнеры работаем над тем, чтобы быть среди приглашенных — и с Индией, и с другими партнерами, которые есть среди участников этого саммита (G20). Вместе с партнерами работаем над тем, чтобы получить приглашение на саммит», — сказал он.

16 августа министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, комментируя неприглашение президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20, заявлял, что G20 не должна заниматься российско-украинским урегулированием.

Информация о том, что Украину не внесли в список стран, приглашенных на саммит G20, который пройдет с 9 по 10 сентября в Нью-Дели, появилась 14 августа. Согласно заявлениям индийской стороны, Зеленского нет среди списка приглашенных на форум. Как поясняли в Нью-Дели, G20 является экономическим форумом, а не площадкой для геополитических дискуссий.

Ранее экс-депутат Рады рассказал, почему Зеленского не позвали на саммит G20.

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