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В МИД Индии объяснили, почему не пригласили Зеленского на саммит ООН

МИД Индии: G20 не занимается вопросами глобальной безопасности

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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, комментируя неприглашение президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20, заявил, что G20 не должна заниматься российско-украинским урегулированием. Его слова приводит РБК.

«G20 следует заниматься тем, для чего она создана, и это причина принятого нами решения», — сказал он.

Как уточняют «Ведомости», Джайшанкар отметил, что G20 — это саммит для обсуждения проблем энергетики, удобрений, поставок продовольствия.

Информация о том, что Украину не внесли в список стран, приглашенных на саммит G20, который пройдет с 9 по 10 сентября в Нью-Дели, появилась 14 августа. Согласно заявлениям индийской стороны, Зеленского нет среди списка приглашенных на форум. Как поясняли в Нью-Дели, G20 является экономическим форумом, а не площадкой для геополитических дискуссий.

В начале августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле пока не знают, кто будет представлять Россию на саммите «большой двадцатки».

Ранее экс-депутат Рады рассказал, почему Зеленского не позвали на саммит G20.

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