Африканский союз выступил против возможного вторжения ЭКОВАС в Нигер

Совет мира и безопасности (CPS) Африканского союза отказался от вероятного применения силы против мятежников в Нигере. Об этом пишет французская Le Monde со ссылкой на источники.

Отмечается, что во время этой встречи, которая прошла 14 августа, совет решил отказаться от применения силы против захвативших власть в Нигере военных.

По словам одного из дипломатов, возможная военная интервенция может привести к «бойне».

Совет безопасности Африканского союза также принял решение временно приостановить участие Нигера в деятельности организации.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что ООН продолжает оказывать поддержку Сообществу стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Африканскому союзу в разрешении конфликта в Нигере. 10 августа ЭКОВАС поручило комитету начальников штабов срочно задействовать резервные силы из-за мятежа в Нигере.

Ранее глава мятежников предрек Нигеру «резню и хаос» при иностранной интервенции.