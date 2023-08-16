Посол РФ в Турции заявил о проработке альтернативы зерновой сделке

Россия прорабатывает со своими партнерами альтернативы зерновой сделке для доставки сельхозпродукции в нуждающиеся страны. Об этом сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов агентству IHA

Он подчеркнул, что черноморская зерновая инициативе не является панацеей для удовлетворения нужд других стран в продовольствии.

''Черноморская инициатива — отнюдь не панацея <…>, альтернативы имеются», — отметил дипломат.

По его словам, альтернативные варианты «активно прорабатываются» в контактах с партнерами. Посол обратил внимание, что Россия вносит колоссальный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, напомнив, что после выполнения требований РФ можно будет говорить о возобновлении черноморской инициативы.

Турция продолжит обсуждение с ООН и Западом альтернатив зерновой сделке.

16 августа из порта Одессы вышел первый с момента окончания черноморской зерновой инициативы сухогруз.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.