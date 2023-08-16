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В СНБО Украины прокомментировали идею об обмене членства в НАТО на территории

Член СНБО Украины Данилов назвал вбросом идею о вступлении в НАТО за территории

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Секретарь Совета национальной обороны Украины Алексей Данилов назвал «странным вбросом» идею о возможном вступлении Украины в НАТО после территориальных уступок России. Заявление было сделано им в эфире телеканала «Рада».

15 августа глава офиса НАТО Стиан Йенсен предполагал, что Украина может добиться членства в Североатлантическом альянсе путем уступок части территорий России.

«Странный такой вброс. Совершенно непонятно, для чего это сделано», — прокоментировал слова Йенсена Данилов.

До этого глава ЛДПР Слуцкий назвал неуместным торг НАТО с Украиной по новым регионам РФ.

«Русофобский консенсус, похоже, начинает давать трещину в западном обществе. И — вуаля — там уже готовы перейти к «торгу», — указал лидер ЛДПР.

По мнению Слуцкого, конфликт на Украине становится обременительным для Запада и влечет за собой давление на правящие элиты Вашингтона и Брюсселя. Он также отметил, что торг в отношении новых регионов России или «размен» неуместны.

24 февраля 2022 года Россия начала военную на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

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