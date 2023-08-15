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Медведев отреагировал на заявление офиса НАТО о вступлении Украины в альянс

Медведев: для вступления в НАТО Украине необходимо отказаться даже от Киева

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что для вступления в НАТО Украине нужно отказаться даже от самого Киева.

«Новая идея для Украины из офиса Североатлантического альянса: Украина может вступить в НАТО, если откажется от спорных территорий. А что? Идея любопытная. Вопрос только в том, что все якобы их территории — в высшей степени спорные. И для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси», — написал зампред, добавив, что киевским властям столицу нужно будет перенести во Львов.

15 августа глава офиса НАТО Стиан Йенсен предполагал, что Украина может добиться членства в Североатлантическом альянсе путем уступок части территорий России. Он отмечал, что на сегодняшний день есть значительные подвижки в вопросе членства Украины в НАТО.

До этого украинский министр обороны Алексей Резников выражал надежду, что его страну смогут принять в состав НАТО на саммите альянса, который состоится летом 2024 года. Он говорил, что предстоящая встреча на высшем уровне в Вашингтоне может стать моментом, когда Украине будет предоставлено членство в Североатлантическом альянсе.

23 июля бывший руководитель аппарата экс-госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон сообщал, что если конфликт на Украине не закончится в скором времени, то Североатлантический альянс начнет распадаться уже через год.

Ранее Медведев заявил, что Украина исчезнет после СВО.

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