В Германии доверие к власти рухнуло до 27%

Большинство жителей Германии не верят в способность правительства государства выполнять свои задачи, пишет Die Welt. По опросу службы Forsa, 69% немцев не считает нынешнее руководство страны дееспособным, а противоположной точки зрения придерживаются лишь 27% респондентов.

Как отмечает Welt, таким образом, уровень доверия к власти упал до нового минимума — год назад верили в правительство 29% немцев, а обратную позицию занимали 66% опрошенных. Издание добавляет, что текущие рейтинг эксперты называют ужасным и связывают с «народным гневом».

«Что касается вопроса о том, какие сферы завалило государство, то ситуация существенно отличается от прошлого года. Если в 2022 году — вскоре после начала конфликта на Украине — на первое место приходилось снабжение энергоресурсами с 17%, то сейчас политика предоставления убежища и беженцев — 26%. Энергообеспеченность составляет всего 7%. Также очень часто упоминались школьная и образовательная политика (19%) и защита климата и окружающей среды (17%)», — говорится в материале.

Ранее граждан ФРГ охватили пессимизм и опасения за свое благосостояние.