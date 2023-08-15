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В Госдуме оценили слова Кеннеди о биолабораториях США на Украине

Вице-спикер Госдумы Яровая: Кеннеди подтвердил нарушения США условий КБТО

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Граждане США получили основания для того, чтобы требовать запуска расследования ситуации вокруг американских биолабораторий на Украине, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает Telegram-канал фракции «Единая Россия». Так она отреагировала на слова кандидата в президенты США, демократа Роберта Кеннеди-младшего о том, что Вашингтон создал биологические лаборатории на Украине в рамках программ по биооружию.

«Заявление Кеннеди открывает новый угол зрения на этот вопрос и дает основания гражданам США требовать расследования. Старшее поколение американцев помнит о тех опытах, которые проводились на территории США до середины шестидесятых годов и вызывали массовые протесты. Именно эти протесты понудили тогда власти согласиться на соглашение КБТО [Конвенцию о запрещении бактериологического оружия]», — отметила Яровая.

Она добавила, что слова демократа по факту подтверждают нарушение КБТО со стороны США. Яровая подчеркнула, что Москва всегда выступала против создания какого-либо биологического оружия и призывает к проверке лабораторий США не только на Украине, но и в других государствах.

Ранее в России уличили США в желании устроить «биологическую войну».

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