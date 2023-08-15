В ГРУ обвинили США в попытках сорвать сотрудничество России и Вьетнама

Начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) российского генштаба Игорь Костюков на XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что США хотят попытаться сорвать военно-техническое сотрудничество России и Вьетнама, передает ТАСС.

«Белый дом намерен сорвать планы по военно-техническому сотрудничеству между Россией и Вьетнамом», — сказал Костюков.

Он также рассказал, что Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), несмотря на конфликт на Украине, остается в фокусе военного внимания РФ.

По его словам, США в АТР для продавливания своих интересов развернули крупнейшую группировку в 400 тысяч военных, около 1 тыс. самолетов, 130 кораблей, а также накачивают регион своим вооружением.

Глава ГРУ считает, что Соединенные Штаты намеренно противопоставляют страны региона России и Китаю.

Ранее посол Китая назвал цель НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».