В ГРУ заявили, что США наращивают присутствие в АТР для сдерживания России и КНР

Американские власти намерены создать в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) сеть подконтрольных себе альянсов, чтобы сдерживать Россию и Китай. Об этом заявил начальник главного управления (ГРУ) Генштаба ВС России Игорь Костюков, передает РИА Новости.

«Опасаясь крепнущих стратегических российско-китайских связей, Вашингтон приступил к реализации в АТР курса на интегрирование и сдерживание Москвы и Пекина», — уточнил он.

Костюков обратил внимание, что для противодействия тандема РФ и КНР в Америке планируют переформатировать систему безопасности в регионе в сеть подконтрольных военно-политических альянсов.

В марте глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу предупредил, что США наращивают военное присутствие в АТР.

10 августа постпред России при АСЕАН Евгений Загайнов уличил НАТО в попытке продвижения в АТР. По его словам, ряд стран АТР готовы содействовать продвижению натовской повестки дня.

Ранее Путин рассказал о раздувании старых и новых конфликтов в мире.