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Финляндия ослабила санкции в отношении культурного центра России

Kauppalehti: МИД Финляндии разрешил культурному центру России уплатить налоги

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Global Look Press

Министерство иностранных дел Финляндии разрешило Российскому центру науки и культуры(РЦНК) в Хельсинки уплатить налоги на недвижимость на сумму около €20 тысяч, пишет бизнес-издание Kauppalehti.

«Министерство иностранных дел Финляндии ослабило санкции в отношении Российского центра науки и культуры, работающего в Хельсинки», — говорится в сообщении.

В финском министерстве заявили, что уплата налогов является разрешенным исключением из санкций Евросоюза для удовлетворения основных потребностей сторон. В МИД подчеркнули, что банковские счета финской дипмиссии в России по-прежнему заморожены.

18 апреля стало известно, что власти Финляндии приняли решение в связи с антироссийскими санкциями ЕС арестовать землю и здание РЦНК и семь квартир в Хельсинки.

19 апреля власти Финляндии сняли арест со здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки.

Позже посольство России в Финляндии направило в МИД страны ноту с требованием разъяснить, как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете российской госсобственности.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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