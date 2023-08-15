Китай хотел бы усилить работу в сфере безопасности внутри ШОС

Министр обороны КНР Ли Шанфу в ходе XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что Китай намерен усиливать сотрудничество в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Ли Шанфу, Пекин также планирует углублять сотрудничество в сфере обороны с Ираном и Белоруссией.

«Китайская сторона готова проводить совместные учения и тренировки со всеми странами с поиском более широкого пространства ведения учений, причем укреплять международное сотрудничество по контролю над вооружениями и нераспространению», — пояснил министр обороны КНР.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи со своим китайским коллегой Ли Шанфу на полях XI Московской конференции по международной безопасности заявлял, что Россия и Китай поддерживают на высоком уровне контакты по военной линии. По словам Шойгу, поддерживаются контакты на самом высоком уровне.

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