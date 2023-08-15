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Посол России заявил, что Вашингтон глубже погружается в противостояние с Москвой

Посол Антонов: Белый дом рассчитывает, что конфликт на Украине затянется надолго

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Илья Питалев/РИА Новости

США все глубже погружаются в противостояние с Россией и рассчитывают, что конфликт на Украине затянется надолго. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова опубликованы в Telegram-канале дипведомства.

»Вашингтон с настойчивостью, достойной лучшего применения, все глубже и глубже погружается в противостояние с Россией», — сказал Антонов, отвечая на просьбу прокомментировать новый пакет помощи Вашингтона Киеву.

По его словам, в администрации американского президента так и не придумали, «как выйти из кровавого проекта и сохранить при этом лицо», и Белый дом не волнует «стремительное падение уровня поддержки подобной стратегии в американском обществе». «Наоборот, [Белый дом] рассчитывает на то, что конфликт затянется еще надолго», — подчеркнул глава дипломатического представительства.

США отказываются учиться на собственных ошибках, что дорого обходится вовлеченным в конфликт сторонам, добавил посол.

Ранее сообщалось, что в новый пакет американской помощи Украине вошли снаряды для Patriot и HIMARS.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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