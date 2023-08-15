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Бербок вновь из-за неисправности самолета не смогла покинуть ОАЭ

Bild: Бербок вновь не смогла улететь из ОАЭ из-за неисправности второго самолета

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок вновь из-за неисправности самолета не смогла продолжить полет в Австралию. Об этом со ссылкой на командира воздушного судна сообщает газета Bild.

Спустя 15 минут после взлета из аэропорта города Абу-Даби правительственный Airbus A340-300 отклонился от курса и направился обратно. Причиной возвращения стало то, что самолет никак не мог набрать необходимой для полета скорости. Командир воздушного судна заявил, что до этого ничего подобного с самолетом не замечалось.

Ранее сообщалось, что визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Тихоокеанский регион был сорван из-за технических проблем с ее самолетом. После остановки для дозаправки в Абу-Даби самолету с главой немецкого МИД и ее делегацией пришлось слить топливо и развернуться. Вскоре после взлета капитан самолета сообщил пассажирам о проблемах с уборкой закрылков.

В мае этого года Бербок осталась в Катаре из-за спущенной шины на ее правительственном самолете, а в прошлом году ей пришлось отменить встречу со своим британским коллегой после того, как ее самолет приземлился в Ирландии из-за обледенения.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.

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