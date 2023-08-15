США препятствуют работе российских делегатов на форуме АТЭС

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что власти США используют председательство в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) для дискриминации российской делегации на форуме организации в американском Сиэтле. Об этом сообщает Telegram-канал дипломатического представительства России в Вашингтоне.

По словам Антонова, США грубейшим образом злоупотребляют статусом принимающей стороны и дискриминируют российское участие. Вашингтон отказал в выдаче виз представителям сразу нескольких российских министерств и ведомств. Кроме того, было зафиксировано большое количество случаев отказа в возможности подключиться к ключевым заседаниям форума по видеосвязи.

На этом фоне, подчеркнул дипломат, серьезную тревогу вызывает предстоящий в ноябре в Сан-Франциско саммит АТЭС. Российская сторона, заявил Антонов, требует от США ответственного исполнения взятых на себя обязанностей председателя форума. Москва настаивает на заблаговременной выдаче въездных виз для российских делегатов.

Посол назвал действия США как текущего председателя АТЭС абсолютно неприемлемыми и сводящими на нет сотрудничество между двумя странами в рамках этого объединения.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что очередной всплеск антироссийской санкционной активности США свидетельствует о провальности их ограничительной политики и попытках американской администрации сгладить нарастающее недовольство этим внутри собственной страны.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».