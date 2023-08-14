Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал причины выхода Молдавии из договора по разоружению в СНГ

Политолог Мартынов: задача Молдавии — выйти из интеграционных проектов вокруг РФ

close
100%
Cristian Cristel/Xinhua/Global Look Press

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с «Ридусом» назвал причины выхода Молдавии из соглашения о совместной комиссии по вопросам разоружения в СНГ. По его словам, перед президентом республики Майей Санду стоит задача покинуть все интеграционные проекты вокруг России.

«Задача поставлена ее непосредственным куратором — экс-послом США в Кишиневе Дереком Хоганом, которому она обязана своим избранием и большинством в парламенте. Эту задачу она и выполняет — регулярно, планомерно и независимо ни от чего», — пояснил Мартынов.

Он подчеркнул, что действия Кишинева ведут к серьезной эскалации ситуации как в республике, так и во всем регионе. По его мнению, Санду пытается подключить Молдавию к «оголтелой русофобии», которая культивируется на Украине.

Комментируя выход из договора Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что республика не внедряла положение соглашения, поскольку в 1994 году ее парламент принял решение об исключении взаимодействия в военно-политической области в рамках СНГ, увидев в документе противоречие принципам суверенитета и независимости страны.

Ранее Молдавия решила сократить численность российского посольства в Кишиневе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях