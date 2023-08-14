Политолог назвал причины выхода Молдавии из договора по разоружению в СНГ

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с «Ридусом» назвал причины выхода Молдавии из соглашения о совместной комиссии по вопросам разоружения в СНГ. По его словам, перед президентом республики Майей Санду стоит задача покинуть все интеграционные проекты вокруг России.

«Задача поставлена ее непосредственным куратором — экс-послом США в Кишиневе Дереком Хоганом, которому она обязана своим избранием и большинством в парламенте. Эту задачу она и выполняет — регулярно, планомерно и независимо ни от чего», — пояснил Мартынов.

Он подчеркнул, что действия Кишинева ведут к серьезной эскалации ситуации как в республике, так и во всем регионе. По его мнению, Санду пытается подключить Молдавию к «оголтелой русофобии», которая культивируется на Украине.

Комментируя выход из договора Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что республика не внедряла положение соглашения, поскольку в 1994 году ее парламент принял решение об исключении взаимодействия в военно-политической области в рамках СНГ, увидев в документе противоречие принципам суверенитета и независимости страны.

Ранее Молдавия решила сократить численность российского посольства в Кишиневе.