Украине необходимо отказаться от идеи установки контроля над Крымом, чтобы завершить конфликт и сохранить инфраструктуру, которая разрушается из-за боевых действий. Об этом в эфире телеканала РБК заявил военный эксперт, политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак.

«Инфраструктура Украины разрушается ежедневно, и это очень хорошая причина, по которой Украине необходимо закончить войну. Чтобы закончить войну, им необходимо забыть о Крыме», — сказал Люттвак.

Он подчеркнул, что Запад может оказать финансовое и военное давление на Киев, чтобы принудить его к миру. Таким образом Украина сможет сохранить государственность и самостоятельно выбирать вектор развития.

В Министерстве обороны России сообщили 12 августа, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита российскими военными.

Также российское оборонное ведомство отмечало, что Украина совершила новую попытку нападения на этот объект, которая была зафиксирована в районе 15:00 мск.

Ранее экс-разведчик предрек Украине катастрофу при отказе от условий России.