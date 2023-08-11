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Экс-разведчик предрек Украине катастрофу при отказе от условий России

Экс-разведчик Риттер предсказал Украине катастрофу при отказе от условий России

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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Украина может столкнуться с катастрофой в случае отказа от мирных переговоров на условиях России. Такое мнение высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала George Galloway.

По мнению эксперта, Украина может потерять еще больше территорий, ее поражение будет носить стратегический и всеобъемлющий характер, а Россия одержит победу в этом конфликте.

Риттер также вспомнил о встрече в Саудовской Аравии, где обсуждался украинский вопрос. Там президент Украины предлагал свой мирный план из десяти пунктов, который в том числе предполагает возвращение Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области в состав республики. Другие участники переговоров заявили, что украинский лидер живет в иллюзиях.

«Ни один из этих десяти пунктов никогда не претворят в жизнь. Именно с этой реальностью столкнулся остальной мир, который сказал Зеленскому, что ему пора задуматься о переговорах. А именно отказаться от территорий, которые находятся под контролем России», — сказал Риттер.

До этого в эфире YouTube-канала Stephen Gardner Риттер заявлял, что Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери в ходе контрнаступления.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что Киев готов вести переговоры с Москвой лишь в случае вывода российских войск с украинской территории, «но не с Путиным».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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