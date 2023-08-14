Политолог объяснил, зачем Зеленский признал ответственность за атаку Крымского моста

Признание президента Украины Владимира Зеленского в том, что Киев причастен к попытке атаковать Крымский мост, направлено на демонстрацию Западу хоть каких-то успехов. Об этом телеканалу «360» сказал завкафедрой политического анализа и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

«Естественно, что официальные лица в таких порывах — кто в интернете, кто в высказываниях, — они все бравировали тем, что они принимают в этом непосредственное участие и гордятся этим. Вот и [президент Украины Владимир] Зеленский точно так же оговорился по Фрейду», — отметил эксперт.

По его мнению, данная оговорка была допущена продуманно для того, чтобы показать западным странам старания Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Владимир Зеленский до этого опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, в которой признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост в субботу, 12 августа. По его словам, ВСУ ежедневно отвечают на действия российской армии в ходе специальной военной операции, и привел в пример, в том числе, «очень красноречивое задымление на Крымском мосту».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после атаки заявила, что Москва решительно осуждает попытку Киева атаковать Крымский мост и не оставит это без ответа, передавала «Москва 24».

Ранее украинский генерал заявил о вероятности наступления России на Киев.