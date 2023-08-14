Высланные российские дипломаты покинули Молдавию

Дипломаты и сотрудники посольства России в Молдавии вылетели из аэропорта Кишинева на борту Ту-214 специального летного отряда «Россия». Об этом сообщает ТАСС.

«Вылетели 45 работников посольства, вместе с членами семей это порядка 70 человек. Все прошло в штатном режиме. Молдавская сторона оказала должное содействие», — уточнил в комментарии агентству представитель посольства.

Как ранее заявил глава МИД Молдавии Нику Попеску, Россия якобы использовала неуважительный подход в отношении Кишинева, что и привело к сокращению российской дипмиссии в стране. По его словам, политику РФ в отношении Молдавии можно считать враждебной и она стала только хуже в последнее время. Попеску подчеркнул, что российские дипломаты занимались в стране «шпионажем и вмешательством во внутренние дела».

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала решение властей Молдавии ничем не обоснованными и недружественными действиями и пообещала, что Москва даст на них ответ.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».